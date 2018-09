گورنر ہاؤس لاہور کو عوام کے لیے کھول دیا گیا

حکومت نے گورنر ہاؤس سندھ اور گورنر ہاؤس مری کے بعد آج گورنر ہاؤس پنجاب کو بھی عوام کے لیے کھول دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق حکومت کی کفایت شعاری مہم کے تحت جہاں وزیراعظم و گورنر ہاؤسز کے اخراجات میں کمی لائی جارہی ہے وہیں انہیں عوام کے لیے بھی کھولنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنر ہاؤس سندھ اور گورنر ہاؤس مری کے بعد گورنر ہاؤس پنجاب کو بھی عوام کے لیے کھول دیا گیا، جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد مقررہ وقت سے پہلے ہی گورنر ہاؤس پہنچ گئی جنہیں 10 بجتے ہی گورنر ہاؤس کے کشمیر روڈ کے گیٹ سے اندر جانے کی اجازت دی گئی۔

گورنر ہاؤس پنجاب میں آبشار، جھیل، بارہ دری اور چڑیا گھر سمیت بہت سی پرکشش جگہیں ہیں۔ عوام نے بارہ دری، پہاڑی اور لان میں گہری دلچسپی لی اور تصاویر بنائیں۔ خواتین، بچے اور بڑے گورنر ہاؤس کی سیر کرکے سب خوش دکھائی دیے۔

Sir John Laird Mair Lawrence, First Leutinant Governor of Punjab, assumed charge as Governor on 1st January 1859 in Governor House Lahore. After 159 years, Mohammad Sarwar, as Governor of Punjab opened doors of Governor House for the public.#Sarwarwithworkers pic.twitter.com/NstEOtW5Yb

— Team Governor Punjab (@TeamSarwar) September 16, 2018