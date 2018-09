صدر،وزیراعظم ،آرمی چیف سمیت اہم شخصیات کا کلثوم نواز کے انتقال پر اظہار افسوس

بیگم کلثوم نواز کی وفات پر صدر مملکت عارف علوی، وزیراعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سراج الحق، چاروں وزرائے اعلیٰ و گورنرز، چیئرمین و ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر و ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان، آرمی چیف اور دیگر رہنماؤں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔سینیٹر فیصل جاوید خان نے ٹوئٹ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے محترمہ کلثوم نواز کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔انہوں نے کہا کہ حکومت محترمہ کلثوم نواز کی فیملی اور لواحقین کو قانون کے مطابق تمام سہولیات فراہم کرے گی۔

وزیر اعظم عمران خان کا محترمہ کلثوم نواز کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار

حکومت محترمہ کلثوم نواز کی فیملی اور لواحقین کو قانون کے مطابق تمام سہولیات فراہم کرے گی

برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کو مرحومہ کے لواحقین کو تمام ضروری سہولیات کی فراہمی میں معاونت کرنے کی ہدایت — Faisal Javed Khan (@FaisalJavedKhan) September 11, 2018

صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر دکھ و افسوس کا اظہار کیا اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔

I express my sincere regrets on the sad demise of Begum Kulsoom Nawaz. My condolences to the Sharif family on this loss. May her soul rest in peace — The President of Pakistan (@PresOfPakistan) September 11, 2018

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون COAS expresses his grief and heartfelt condolences to the bereaved family on sad demise of Begum Kulsoom Nawaz. “May Allah bless the departed soul eternal peace at Heaven-Amen”, COAS. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) September 11, 2018

اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور ڈپٹی اسپیکر محمد قاسم خان سوری نے بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔

جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی وفات کا سن کر انتہائی افسوس ہوا۔ انہوں نے میاں نواز شریف سمیت تمام لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔

بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی وفات کا سن کر انتہائی افسوس ہوا۔

انا للہ و انا الیہ راجعون

اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اور جوار رحمت میں جگہ سے نوازے۔

میاں نواز شریف سمیت تمام لواحقین سے دلی اظہار تعزیت، اللہ انھیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین — Siraj ul Haq (@SirajOfficial) September 11, 2018

متحدہ قومی موومنٹ کے ناراض رہنما سید علی رضا عابدی نے بھی بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں امید کا اظہار کیا کہ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن (ر)صفدر کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ضمانت دی جائے۔

My condolences to the Sharif family on the sad demise of Begum Kulsoom Nawaz. May Allah grant her Eternal Paradise and give her loved ones the strength to cope with the tragic loss. Ameen. Expecting early bail on humanitarian grounds for Mian Nawaz Sharif, Maryam and Capt. Safder — Syed Ali Raza Abidi (@abidifactor) September 11, 2018

پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزمان کائرہ نے بیگم کلثوم نواز کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت دکھ کی بات ہے، تمام لوگوں کو ان کی وفات پر بہت دکھ ہواہے، میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی اور ساتھیوں کی جانب سے ان کی جماعت کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں، ہماری پنجاب ایگزیکٹو کی میٹنگ کے دوران ہمیں ان کی وفات کی اطلاع موصول ہوئی، جس کے باعث ہمیں اپنی میٹنگ موخر کرنا پڑی، محترمہ کلثوم نواز نہایت نفیس خاتون تھیں، بہت بڑھی لکھی اور میاں نواز شریف کی سیاست کے پیچھے ان کا بہت بڑا ساتھ تھا، ان کا سیاست میں 1999میں آنا ہوا تھا، آمریت کے دوران انہوں نے جمہوریت کیلئے آواز بلند کی اور پارٹی کو آگے بڑھایا، انہوں نے جماعت میں بڑی کوششیں کی ہیں۔

عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر شاہی سید نے بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرحومہ انتہائی نڈر خاتون تھیں،ملک میں جموریت کی بالادستی کے لیے بیگم کلثوم نواز کی جدوجہد ناقابل فراموش ہیں ۔ انہوں نے کہا دکھ اور غم کی اس گھڑی تمام لواحقین سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں،دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔