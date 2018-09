حکومت نے اقتصادی مشاورت کونسل سے عاطف میاں کی نامزدگی واپس لے لی

اسلام آباد: حکومت نے عاطف میاں کواقتصادی مشاورت کونسل سے الگ کرنے کا فیصلہ کر تے ہوئے ان کی نامزدگی واپس لے لی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ا پنے پیغام میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا کہ حکومت نے عاطف میاں کی اقتصادی مشاورتی کمیٹی سے نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔

فواد چوہدری نے کہا کہ حکومت علماء اور تمام معاشرتی طبقات کو ساتھ لے کر ہی آگے بڑھنا چاہتی ہےاوراگر ایک نامزدگی سے مختلف تاثر پیدا ہوتا ہے تو یہ مناسب نہیں،اس لیےحکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عاطف میاں کی اقتصادی مشاورتی کمیٹی سے نامزدگی واپس لے لی جائے۔

وزیر اطلاعات ونشریات نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کا آئیڈیل ریاست مدینہ ہے، وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان عاشقان رسول االلہﷺ ہیں اورختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے،گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر جو کامیابی حاصل کی وہ بھی اسی نسبت کا اظہار ہے۔

دوسری جانب تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید خان نے بھی عاطف میاں سے متعلق سماجی رابطہ سائٹ ٹوئٹر پر بیان جاری کرتے ہوئےکہا کہ عاطف میاں کو اقتصادی مشاورتی کونسل سے مستعفیٰ ہونے کا کہا گیا جس پر وہ رضا مند ہوگئے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ عاطف میاں کے متبادل کا اعلان جلد کیا جائے گا۔

Atif Mian was asked to step down from the Advisory Council and he has agreed. A replacement would be announced later.

