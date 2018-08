ترک معیشت گرانے کی امریکی سازشیں۔ حقائق اور خواب؟

الیاس متین

دنیا کے افق پر جس طرح روز مناظر بدلتے ہیں، انہیں دیکھ کر کسی منظم منصوبہ بندی کی تہ تک پہنچنا اور اور عالمی سازش کی نشاندہی کرنا صرف صاحب بصیرت سیاسی ماہرین کے بس میں ہوتا ہے۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں اور ان کے جارحانہ اقدامات کو دیکھ کر کوئی بھی عام فہم شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس راہ پر گامزن ہیں۔ 2017ء کی انتخابی مہم ک دوران ہی ان کے تیور واضح ہوگئے تھے کہ وہ ہر قدم پر اسرائیل کے مفادات کو ترجیح دیں گے۔ پھر انتخابات میں غیرمتوقع کامیابی اور روسی ہیکرز کی مداخلت کے بعد شک یقین میں بدل گیاکہ ان کے پیچھے کسی خلائی مخلوق نہیں، بلکہ یہودی لابی کا ہاتھ تھا۔ امریکی صدر صہیونی حکومت کے دفاع میں اس حد تک جاچکے ہیں کہ وہ اسرائیل کی مخالفت میں اٹھنے والی کمزور سے کمزور آواز کو دبانے کے لیے بے چین ہوجاتے ہیں۔

دوسری جانب عالم اسلام میں اگر کسی کو اسرائیل کا دشمن قرار دیا سکتا ہے تو وہ خلافت عثمانیہ کا علمبردار ترکی ہے۔ جہاں مسلمان حکمران خصوصاًعیش و عشرت میں ڈوبے عربوں کا کردار اسرائیل کے ساتھ ساز باز کرتے کرتے مشکوک ہوگیا ہے، وہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کی اپنے عوام اور خاص طور پر فلسطین و مقبوضہ بیت المقدس کے ساتھ مخلصانہ کاوشوں کے بارے میںبال برابر شک نہیں کیا جاسکتا۔ نفسیاتی ماہرین کا کہناہے کہ امریکی صدر جلد باز ی کے مرض میں مبتلا ہیںاور ان کی یہ بیماری ان کے پادرہوا فیصلوں میں مکمل طور پرجھلکتی ہے۔

ترکی کے ساتھ تعلقات بگاڑنے اور ترک معیشت پر تجارتی جنگ مسلط کرنے کے لیے ٹرمپ نے ایک امریکی پادری اینڈریو برونسن کی ترکی میں گرفتار ی کو بہانہ بنایا۔ ترکی اسی مغربی اتحاد نیٹوکا ایک رکن ہے، جس کے بل بوتے پر امریکا دنیا فتح کرنے کے خواب دیکھتا ہے۔ لیکن اسرائیل کی مخالفت کرنے والا اسے کسی طرح برداشت نہیں خواہ وہ امریکا کا قریبی ساتھی ہی کیوں نہ ہو۔ حال ہی میں ٹرمپ نے ترکی کے خلاف اشتعال انگیزٹوئٹ کیا We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkeyیعنی ہم ایک معصوم آدمی کے بدلے ترکی کو کچھ نہیں دیں گے بلکہ ہم مطالبہ نہ ماننے پر انقرہ کا گلاگھونٹ دیںگے۔ امریکی وزیرخزانہ اسٹیون منوشن نے بھی امریکی پادری کی رہائی سے انکار پر ترکی پرمزید پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ترک حکومت کے بعض وزرا پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ اگر انقرہ میں قید امریکی پادری کو رہا نہیں کیا جاتا، تو ہم ترکی کے خلاف مزید اقدامات کریں گے۔

ٹرمپ کی دھمکیوں کے زیر اثر بین الاقومی مالیاتی ادارے موڈیز اور ایس اینڈ پی نے ترکی کی مالیاتی ریٹنگ کم کر دی ہے، جس کے نتیجے میں ترکی میں مالیاتی بحران آیندہ دنوں میں شدید تر ہونے کا خدشہ ہے۔ کسی بھی ملک میں مالیاتی استحکام اور اس کے مالی ادائیگیوں کے قابل ہونے سے متعلق درجہ بندی کرنے والی کریڈٹ ایجنسیاں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے 2 اہم ترین ایجنسیاں موڈیز اور ایس اینڈ پی ہیں۔ ایس اینڈ پی نے جمعہ کے روز ترکی کی ریٹنگ منفی بی بی سے کم کر کے دوبارہ مثبت بی کر دی، جب کہ موڈیز نے بھی اپنی ترکی سے متعلق ریٹنگ میں ایک درجے کی کمی کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی میں مالیاتی استحکام کی صورت حال بہت بے یقینی کا شکار ہے۔

یہ کارڈ کھیل کر امریکا عالمی سطح پر قرض دہندگان اور سرمایہ کار اداروں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ ترکی بالکل قلاش ہوچکا ہے اور اس کے پاس قرض لوٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے مطابق ترکی کو اس وقت مسلسل اقتصادی بحران کا خطرہ درپیش ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ترک کرنسی لیرا کی قدر میں گزشتہ دنوں نظر آنے والی وہ بڑی گراوٹ بنی، جس کے بعد امریکی ڈالر کے مقابلے میں لیرا کی قدر ریکارڈ حد تک کم ہو گئی تھی۔ ڈی پی اے کے مطابق یہ ریٹنگ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے ان حقائق کی وضاحت ہوتی ہے کہ کوئی ریاست کس طرح کے حالات میں اپنے لیے مالی وسائل کے حصول کو یقینی بنا سکتی ہے اور اس کے جاری کردہ مالیاتی بانڈز میں سرمایہ کاری کتنی محفوظ ہو گی۔ انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسی ایس اینڈ پی نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ترکی کو اگلے برس اقتصادی کساد بازاری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور معاشی ترقی کے بجائے ممکن ہے کہ ترک معیشت کی مجموعی کارکردگی میں 0.5 فیصد کمی دیکھنے میں آئے۔ موڈیز اور ایس اینڈ پی نے اپنے ان فیصلوں کی وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ ترکی میں ملکی مرکزی بینک کی آزادی اور خود مختاری کی صورت حال تشویش کا سبب ہے، اور صدر رجب طیب اردوان نے اب تک قومی معیشت کو درپیش صورت حال کے تدارک کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، وہ بہت کم ہیں اور ان کے واضح مثبت نتائج بھی غیر یقینی ہیں۔ ترک کرنسی لیرا کی قدر میں رواں سال کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 40 فیصد کی کمی ہو چکی ہے۔ جب کہ صرف ایک دن میں ترک لیرا کی قدرمیں 20 فیصد تک کی کمی دیکھی گئی تھی۔ ڈی پی اے کے مطابق ترک معیشت کو رواں سال مجموعی طور پر 229 ارب ڈالر کے غیر ملکی سرمائے کی ضرورت ہے اور زر مبادلہ کا یہ حجم ترکی کے پاس موجود زرمبادلہ کے ذخائر کی کل مالیت سے کہیں زیادہ ہے۔

اس صورت حال میں عرب دنیا کی جانب سے دہشت گردوں کی معاونت کے الزامات اور بائیکاٹ کا سامنا کرنے والے قطرنے ترکی کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے معیشت سنبھالنے میں مدد فراہم کی ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمدالثانی نے انقرہ پہنچ کرترک صدر سے ملاقات کی اور انھیں ترک کرنسی کے بحران سے نمٹنے اور امریکا کی پابندیوں کے مقابلے میں اپنے ملک کی حمایت کا یقین دلایا۔ شیخ تمیم نے ترکی میں 15 ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کا وعدہ بھی کیا۔ قطر کا یہ اقدام دراصل اظہار تشکر ہے، کیوں کہ وہ ترکی ہی تھا، جس نے بائیکا ٹ کے دوران عرب دنیا سے ٹکر لے کر قطر کی حمایت کرتے ہوئے درجنوں مال بردار جہاز دوحہ روانہ کیے تھے۔ قطر کی امداد کے بعد لیرا کی قدر میں بہتری دیکھی گئی اور جمعرات کے روز اس میں3فیصد اضافہ ہوا۔

امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے مغربی ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی سے تعلقات کی خرابی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکا سے کشیدگی کے بارے میں ایک مقالے میں لکھا گیا کہ اب ترکی امریکا پر اعتماد اور اس کے ساتھ شراکت داری میں پھونک پھونک کر قدم اٹھائے گا۔ برطانیہ میں واقع چیٹ ہیم ہاؤس کے امور ترکی کے ماہر فادی حاقورہ نے لکھا کہ ترکی اب مغرب کے بجائے روس اور ایشیائی ممالک کی توجہ حاصل کر رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب ترکی نیٹو کو خیر باد کہتے ہوئے یورپی یونین سے اپنے کسٹم معاہدے کو بھی منسوخ کر دے گا۔

ان حالات میں ترک صدر اور ترک قوم کی استقامت قابل تعریف ہے۔ ٹرمپ سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں نے امریکی مصنوعات کا بائیکا ٹ کرتے ہوئے انہیں ضائع کردیا۔ بعض شہریوں نے امریکی ڈالر کی تضحیک کرتے ہوئے جلایا اور پیروں تلے روندھا۔ ترک صدر نے کہا کہ امریکی کمپنی ایپل آئی فون کا متبال سام سنگ اور ترکی میں تیار کردہ موبائل ہیں۔ پھر کیوں ہم امریکی مصنوعات خریدیں۔ اپنی پارٹی کے کنونشن سے خطاب میں انہوںنے کہا کہ بعض لوگ ہمیں معیشت، پابندیوں، زر مبادلہ کے نرخ، سود اور افراطِ زر جیسے معاملات کے ساتھ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری چالوں کو بھانپ لیا ہے اور تمہیں چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ایمان ہے تو امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ اب تک ہماری قوم نے کئی خیانتوں اور چالوں کو ایمان کے بل بوتے زیر کیا ہے۔ ہم نے دنیا کو غلام بناتے ہوئے اپنی خوشحالی میں اضافہ کرنے والوں کے سامنے اپنی گردن خم نہیں کی اور نہ ہی کریں گے۔ صدر نے کہا کہ بہادر اور عقل مند قوم کے سامنے کوئی فانی طاقت حیثیت نہیںرکھتی۔ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے یا پھر مریں گے۔ یہ قوم اپنے اہداف کی جانب آگے بڑھنے والی ہے۔ انہوں نے مخالفین پر واضح کیا کہ ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ تم ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم ہماری قوم کا بٹوارا نہیں کر سکتے، ہماری اذانوں کو چپ نہیں کرا سکتے، ہمارے پرچم کو کبھی بھی سرنگوں نہیں کر سکتے، تمہاری چالیں ترکی کے بلندیوں کی جانب گامزن سفر کو روک نہیں سکتیں اور نہ ہی ہمیں اپنے اہداف تک پہنچنے سے باز رکھ سکتی ہیں، کیوں کہ ہم ترک قوم ہیںاور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان ہیں۔