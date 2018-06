مجبوری کی سیاست

1970ء میں قومی ا نتخابات جنرل یحییٰ خان نے کروائے یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے شفاف انتخابات تھے ان انتخابات کے بعد پاکستان کا جو حشر ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں، ان انتخابات سے قبل پورے ملک میں ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل کو حل کرنا ہے تو پھر قومی انتخابات ہی اس کا واحد حل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان اور عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی، مختصر یہ کہ آخر کار پاکستان دو ٹکڑے ہوگیا، پاکستان کیوں اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکا؟ یہ ایک طویل بحث ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال عوامی قوت بن کر اُبھری اور ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی سیاست کی بنیاد رکھی۔ پارٹی میں معراج محمد خان، مختار رانا، خورشید حسن میر، حنیف رامے اور ڈاکٹر مبشر حسن جیسے لوگوں کے علاوہ شیخ رشید احمد اور حیات محمد خان شیرپاؤ نے انتخابات میں کامیابی حاصل کرکے یہ ثابت کیا کہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہوا کرتے ہیں لیکن بعد میں اس عوامی سیاست کا رُخ بدل گیا اور آہستہ آہستہ پارٹی میں جاگیرداروں اور وڈیروں نے اپنی جگہ بنالی جن کو یہ کہا جانے لگا کہ یہ پارٹی کی مجبوری میں ان کو ELECTABLE کا نام دیا گیا پھر وہ وقت بھی آیا کہ پارٹی سے جے اے رحیم، مختار رانا اور بے شمار عوامی رہنما پارٹی سے نکال باہر کیے جانے لگے۔ فیصل آباد کی شہری نشست جو انتہائی اہم شمار ہوتی تھی اس نشست پر مختار رانا اپنے مدمقابل امیر ترین شخصیت رفیق سہگل کو شکست دے کر رکن قومی اسمبلی بنے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بعد میں رفیق سہگل کو پی آئی اے کا سربراہ بنادیا۔ جس عوامی سیاست کی بنیاد رکھی گئی تھی آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہونے لگا اب اسی طرح کی صورت حال بن چکی ہے۔ عمران خان کے پاس موقع تھا کہ وہ ایک نئی عوامی سیاست کی بنیاد رکھتے اور قومی انتخابات میں اپنے پارٹی ورکروں میں سے نوجوانوں کا انتخاب کرتے اور ان کو پارٹی ٹکٹ جاری کرتے مگر ایسا نہیں ہوا۔ ELECTABLE آگے لائے جارہے ہیں یعنی ہر طرف ایک ہی قسم کے چہرے ہیں۔ اِدھر بھی وہی ہیں اور اُدھر بھی وہی ہیں جن کے پاس بھاری سرمایہ ہے ان ہی کو ٹکٹ دیے گئے ہیں، چار کروڑ اور پانچ کروڑ کے لگ بھگ خرچہ ہوگا ایک نشست کے حصول کے لیے۔ ایک عام ورکر اور پڑھا لکھا نوجوان اتنا بھاری سرمایہ کہاں سے لاسکتا ہے؟ عمران خان کو ہمت اور جواں مردی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس بار عمران خان اگر اپنی حیثیت برقرار نہ رکھ سکے تو پھر یاد رکھیں کہ دوبارہ یہ سنہری موقع نہیں آئے گا۔ NOW OR NEVER کی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے اور پھر یہ یاد رہے کہ اقتدار وہی ہوتا ہے جو عوامی طاقت کے بل بوتے پر حاصل کیا جائے۔ جاگیرداروں، وڈیروں اور خاندانی اجارہ داریوں کے ذریعے حاصل کیا گیا اقتدار پھر کرپشن کے راستے کھول دے گا، اس طرح سے تبدیلی خاک آئے گی، کون سی تبدیلی، کیسی تبدیلی اور پھر کون لائے گا تبدیلی؟۔ تعلیم کا شعبہ تو پہلے ہی تباہ ہوچکا ہے اچھا نظام تعلیم دم توڑ چکا ہے، تعلیم کا حصول ناممکن ہوتا جارہا ہے، اتنی مہنگی تعلیم کہ عام آدمی تعلیمی فیسیں ادا کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتا اور دوسری جانب پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے دروازے بند ہوچکے ہیں، نہ سرمایہ ہوگا، نہ نوجوان پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے۔ یہ حکمت عملی اب سر چڑھ کر بول رہی ہے، ہر سیاسی جماعت کی پالیسی ہی یہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان پارلیمنٹ سے باہر رہیں اور مخصوص خاندانوں کے افراد ہی اقتدار پر ہمیشہ قابض رہیں، موجودہ جمہوری نظام کی بار بار ناکامی کی وجہ غیر آئینی مداخلت کو گردانا جاتا ہے اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جمہوریت کو کبھی ارتقا کا موقع ہی فراہم نہیں کیا گیا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر بار قومی انتخابات میں کسی نہ کسی طریقے سے جاگیردار، وڈیرے اور مخصوص خاندانوں کے لوگ اقتدار میں آجاتے ہیں اور ان کو ELECTABLES کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور یہ ہر سیاسی جماعت کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اسی طرح کی صورت حال پی ٹی آئی میں بھی پیدا ہوچکی ہے، خود عمران خان اس امر کا اعتراف کررہے ہیں کہ انتخابات میں کامیابی اور اکثریت حاصل کرنے کی غرض سے ELECTABLES کی ضرورت ہے یہ اس وقت سیاسی حکمت عملی تو ہوسکتی ہے مگر اس کے اثرات خود پی ٹی آئی کی اپنی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر ایک ہی کام بار بار کیا جائے اور پھر مختلف نتائج کی توقع رکھی جائے یہ سراسر بیوقوفی ہے۔ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اسی ڈگر پر چل رہی ہیں تو پھر فرق کیا ہوا سب ایک ہیں، سب کی پالیسیاں ایک جیسی ہیں، جاگیرداروں اور وڈیروں پر مشتمل اسمبلیاں ہر گز عوام دوست ہو ہی نہیں سکتیں۔ ظاہر ہے ان سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور انقلابی اصلاحات کی توقع رکھنا بھی حماقت ہے۔ جیسا کہ ممتاز ماہر تعلیم ڈاکٹر عطا الرحمن نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا کردار قانون سازی اور اس پر نظر مقصود ہو قانون سازی کے لیے ارکان اسمبلی اور سینیٹروں کے تعلیمی پس منظر اور صلاحیتوں کو مدنظر رکھا جائے اور ان ہی افراد کو رکن اسمبلی منتخب کیا جائے جو اس صلاحیت کے حامل ہوں اس کے علاوہ تعلیم کا بجٹ GDP کا کم از کم 7 فی صد حصہ لازمی کیا جائے۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب، ایف آئی اے اور دیگر اینٹی کرپشن اداروں کے سربراہان کا تقرر حکومت کے بجائے ممتاز بزرگوں کی عدالتی کونسل کے ذریعے کیا جائے۔ عدالتی نظام میں اصلاحات متعارف کروائی جائیں اور ہزاروں اضافی ججوں کا تقرر عمل میں لایا جائے تا کہ انصاف تین ماہ کی لازمی مدت میں فراہم کیا جاسکے۔ بدعنوانیوں پر سزائے موت کا نفاذ کیا جائے تا کہ لوٹی ہوئی قومی دولت ملک میں واپس لائی جاسکے اور اس حوالے سے کسی قسم کے ہرجانے اور جرمانے کی ادائیگی کی گنجائش نہ رکھی جائے۔

بقول ڈاکٹر عطا الرحمن کے اگر ہم نے ان تبدیلیوں پر عمل درآمد نہ کیا اور پرانے قرضے چکانے کے لیے نئے قرضے لیتے رہے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس اپنے فوجیوں کی تنخواہ تک کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی ان تجاویز پر بھی غور کیا جانا چاہیے اور پاکستانی قوم کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ آج پاکستان اپنی تاریخ کے اس دوراہے پر کھڑا ہے کہ اب اس کا کوئی فوجی حکومت حل نہیں ہے، پارلیمانی نظام اور ہماری جمہوریت کی جو حالت اس وقت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، قیادت کا فقدان اپنی جگہ پر ہے، اس وقت پاکستان میں 10 کروڑ کی آبادی 25 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے جس میں بھرپور صلاحیتیں موجود ہیں مگر ان کو رہنمائی چاہیے۔

عمران خان بلاشبہ نوجوانوں میں مقبول ہیں ان پر نوجوانوں نے اعتماد کیا ہے اور نوجوانوں نے عمران خان سے اُمیدیں وابستہ کر رکھی ہیں لیکن عمران خان کے دائیں بائیں جو لوگ اس وقت موجود ہیں یہ سب ہیروں کے بیوپاری بھی ہیں اور سرمایہ دار بھی ہیں عمران خان پر بھاری ذمے داری عاید ہوتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو تابناک مستقبل دینے کے لیے نوجوانوں ہی کو ساتھ لے کر چلیں۔ ELECTABLE پر انحصار کرکے اپنی سیاست کو داؤ پر نہ لگائیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 1970ء میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی سیاست میں عوامی سیاست کو اُجاگر کرتے ہوئے سیاست پر چھا گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ’’میں ہر اُس گھر میں رہتا ہوں جس گھر کی چھت ٹپکتی ہے‘‘ ۔وہ اس کے باوجود لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان نہ دے سکے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے نظریاتی کارکنوں سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ جاگیرداروں اور وڈیروں میں گھِر گئے جب اُن پر بُرا وقت آیا وہ جیل کی کال کوٹھڑی میں بند تھے ان کے انتہائی قریبی ساتھیوں نے اسی دوران نئی شادیاں رچائیں اور اپنے قائد کو جیل کی سلاخوں میں تنہا چھوڑ دیا، یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ وہی تھی کہ پوری پارٹی میں مفاد پرست ٹولہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی شکل میں قابض ہوچکا تھا۔ بہرحال اس پورے دور کا انجام انتہائی افسوسناک تھا۔

بنی گالا کے باہر گزشتہ چند دن سے پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکنوں کا دھرنا جاری ہے جو ٹکٹوں کی تقسیم کے خلاف احتجاج کررہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کا طرزِ سیاست مختلف ہے، عمران خان کا طرزِ حکمرانی بھی عوامی ہوگا اور وہ احتسابی عمل کو بھی یقینی بنائیں گے، عمران مختلف سیاستدان اِس وجہ پر بھی ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف آواز بلند کررہے ہیں اور 30 سال تک حکمرانی کرنے والے آج انصاف کے کٹہرے میں ہیں۔ معاشی حالت تباہ ہوچکی ہے پورا معاشرہ صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، تعلیم، صحت اور معاشی حالت بہتر بنانے کے عمل کو اوّلین ترجیح دیتے ہوئے عمران خان اقتدار میں آتے ہیں تو پھر نظریاتی کارکنوں کو کم از کم اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔