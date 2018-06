تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ!

سابق گورنر پنجاب جو کہ شیر پنجاب کے نام سے جانے جاتے تھے ان کی سابقہ اہلیہ تہمینہ درانی جو کہ اب خادم اعلیٰ کی اہلیہ ہیں انہوں نے شیر پنجاب سے علیحدگی کے بعد 1990ء میں اپنی نجی زندگی کے بارے میں کتاب لکھی، یہ کتاب My Feudal Loard کے نام سے تھی یہ کتاب خاص طور پر یورپ میں The Sensational Europen Bestseller کی حیثیت سے جانی جاتی ہے اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن 1994ء میں شائع ہوا، خود اس کتاب میں تہمینہ درانی بتاتی ہیں کہ بعض تجزیہ نگاروں نے یہ الزام عاید کیا تھا کہ دراصل غلام مصطفی کھر کے مخالف میاں نواز شریف نے پیسے دے کر یہ کتاب لکھوائی۔ اس کتاب کا آخری پیرا گراف بڑا دلچسپ ہے جس میں تہمینہ درانی لکھتی ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تو غلام مصطفی کھر نے مجھے کہا تم یہ کتاب کیوں لکھ رہی ہو انہوں نے مجھے یہ کتاب نہ لکھنے کا کہا، میں نے ان کا دباؤ کسی صورت میں بھی برداشت نہ کیا بلکہ میں نے غلام مصطفی کھر کو کہا کہ ’’مصطفی‘‘ اب بہت جلد دُنیا تمہیں میرے نام سے جانے گی کہ تم میرے سابق شوہر تھے یہ ہی تمہاری اصل پہچان ہوگی۔

بہر حال اس کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے اس کتاب کا تذکرہ اس وجہ سے کردیا ہے کہ آج کل پاکستان کا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ریحام خان کی کتاب کے بارے میں خبریں اور ٹاک شوز میں اس کا تذکرہ کررہا ہے۔ اب حالت یہ ہوچکی ہے کہ پاکستان آئندہ چند ہفتوں میں قومی انتخابات کے عمل سے گزرنے جارہا ہے اور ہمارا میڈیا ملکی مسائل کو نظر انداز کرکے صرف اور صرف ریحام خان کی کتاب ہی کو زیر بحث لارہا ہے جب کہ عالم یہ ہے کہ یہ کتاب ابھی تک نہ تو شائع ہوئی ہے اور نہ ہی کسی نے یہ کتاب پڑھی ہے، اس کتاب کا مسودہ کسی طریقے سے انٹرنیٹ پر فلوٹ کروایا گیا ہے یا جان بوجھ کر ایسا کہا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے قومی انتخابات تک اس کتاب کو زیر بحث لایا جاتا رہے اور اس سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں وہ مقاصد حاصل کرلیے جائیں۔ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی جانتی ہے کہ آخر عمران خان نے ریحام خان سے شادی کیوں کی؟ جب کہ اس خاتون کے بارے میں متضاد خبریں برطانیہ میں گردش کرتی رہی ہیں، برطانوی خفیہ اداروں کے ساتھ اس خاتون کا رابطہ اور پھر اب اس کتاب کی اشاعت کے حوالے سے (ن) لیگ کے رہنماؤں کا قبل از وقت یہ اعلان بار بار کرنا کہ یہ کتاب آرہی ہے اور اس کتاب کی اشاعت کے بعد عمران خان کو ’’لگ پتا جائے گا‘‘ والی باتیں کرنا اس امر کی تصدیق کررہا ہے کہ اس سارے قصے میں کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس کی ’’پردہ داری‘‘ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ ریحام خان نے یہ سب کچھ شہرت اور دولت کی خاطر کیا ہے تو پھر یہ بھی نہ غلط ہوگا۔

بہرحال عمران خان سے علیحدگی کے بعد ریحام خان کا کافی عرصے بعد اور وہ عین قومی انتخابات کے موقع پر کتاب شائع کروانے کا تمام تر معاملہ اور میڈیا پر جن میں بھارتی میڈیا بھی برابر کا شریک ہوچکا ہے جو کہ ریحام خان کے انٹرویوز نشر کررہا ہے یہ تمام سلسلہ افسوسناک ہے، کیا پاکستان کا معاشرہ اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت دیتا ہے، اس کتاب کے حوالے سے جو مسودہ کی حد تک میڈیا پر باتیں ہورہی ہیں یہ سب کچھ پورے پاکستان میں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش ہے جس سے خاص طور پر نوجوانوں کو اور پھر خواتین کو پاکستانی سیاست میں اپنا عملی کردار ادا نہ کرنے کی جانب ترغیب دلانا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ریحام خان کا ماضی کیا تھا؟ یہ خاتون اپنی نجی زندگی کے حوالے سے کوئی خوشگوار زندگی بسر نہیں کررہی تھی، اپنے سابقہ شوہر سے علیحدگی کے بعد لندن ہی میں علیحدگی کی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ BBC میں چند منٹوں کے لیے موسم کا حال پڑھا کرتی تھی، بطور جرنلسٹ اس خاتون کا کوئی ہائی پروفائل ماضی بھی نہ تھا۔ اب نجانے عمران خان کو کیا خاص بات اور کونسی خوبی اس خاتون میں نظر آئی کہ اس خاتون کو دل دے بیٹھے، بہرحال ہر کسی کی اپنی نجی زندگی ہے اس پر کسی کو بھی نہ تو کوئی تبصرہ کرنا چاہیے اور نہ ہی اس بارے میں سنسنی خیز خبریں ہی شائع کرنی چاہیے۔ طلاق، علیحدگی اور پھر انسانی زندگی میں نجی زندگی کے دوران خوشگوار زندگی کا نہ ہونا بھی بہت بڑا سانحہ ہوا کرتا ہے جو لوگ اس سانحہ سے دوچار ہوتے ہیں وہ اس تلخ حقیقت سے گزر کر بڑی مشکل سے سنبھل پاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے قلم قبیلے کے نامور بزرگ نے شیکسپیئر کے حوالے سے کہا ہے کہ ’’مسترد کی ہوئی خاتون کا جذبہ انتقام۔ بدلہ لینے اور حریف کو برباد کرنے کی خواہش‘‘۔ یہ سب کچھ اب ریحام خان کی زندگی میں نظر آرہا ہے، شہرت جو ملی تھی وہ صرف اور صرف عمران خان سے شادی کرکے ملی، عمران خان کی وجہ ہی سے ریحام خان نوجوان خواتین کی توجہ کا مرکز بنیں اور نوجوانوں میں ان کی عزت بڑھی، اب نہ تو وہ شہرت رہی ہے اور نہ ہی وہ عزت ہے اگر ہے تو محض دولت ہی ہوسکتی ہے جو کہ نجانے کس ذرائع سے حاصل ہورہی ہے یا ہوگئی یہ بھی پراسرار حقیقت ہے جو کہ کبھی نہ کبھی ضرور بے نقاب ہوگئی۔

عمران خان ایک قومی جماعت کے سربراہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال ایک منفرد حیثیت حاصل ہے لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ریحام خان کی کتاب کے بارے میں جو پالیسی پی ٹی آئی نے اپنائی ہے وہ بھی خود اس کتاب کی شہرت کا باعث بنی ہے، اس کتاب کے بارے میں اس وقت خاموشی اختیار کرلی جاتی کہ جب تک یہ کتاب اپنی اصل شکل میں چھپ کر منظر عام پر نہ آجاتی۔ برطانیہ میں اس کتاب کی اشاعت کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی بعض پاکستان مخالف قوتیں جن میں بھارت کے بعض اشاعتی ادارے اس کتاب کو شائع کرنے میں پیش پیش ہوں گے اور اسی طرح پاکستان میں بھی عمران مخالف لابی اس کی اشاعت پر کھلا پیسہ لگانے کو تیار ہے جیسا کہ اس کتاب کے مسودے کے بارے میں بعض مندرجات منظر عام پر لائے جارہے ہیں یہ مذہبی منافرت پھیلانے اور خواتین کو سیاست سے بدظن کرنے کی پوری کوشش کے ساتھ ساتھ عمران خان کی ذاتی زندگی پر بھی گند اچھالنا اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے بعض سرگرم نوجوان رہنماؤں کے سیاسی مستقبل کو داغ دار کرنے کی بھونڈی کوشش بھی ہے۔ عمران خان نے 1997ء میں اپنی زندگی کا پہلا الیکشن لڑا اور پھر اس سے قبل یعنی 5 سال گزرے پاکستانی ٹیم نے پہلا کرکٹ کپ جیتا، پوری دنیا میں پاکستان کو ایک نئی شناخت ملی، پاکستان میں شوکت خانم اسپتال قائم ہوا جو کہ عالمی معیار کا ہے اس کی تعریف مغرب میں بھی کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ عمران خان نے کر دیکھایا، ملک میں کرپشن کو بے نقاب کرنا، اس میں ملوث بڑی بڑی شخصیات کو انصاف کے کٹہرے تک لے جانے کا تمام تر کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے۔ اب عمران خان کی کردار کشی کرکے جو کہ کسی بھی حوالے سے ہو یا کسی کے ذریعے ہی سے کروائی جائے یہ تمام تر قومی انتخابات میں پی ٹی آئی کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش تو ہوسکتی ہے مگر کرپشن کے خلاف جو تحریک عمران خان نے شروع کی تھی اس کے اثرات بہرحال اب صاف نظر آرہے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے میری لائبریری فائل میں برطانوی میگزین HELLO جولائی 1995ء، مارچ 1996ء اور اپریل 1996ء کے شمارے پڑے ہیں، ان شماروں میں رنگین تصاویر کے ساتھ عمران خان کی جمائمہ خان کے ساتھ شادی اور پاکستان میں عمران خان کی چیرٹی ورک کے حوالے سے معلوماتی فیچر موجود ہیں۔ HELLO میگزین کی خصوصیت ہے یہ دُنیا کی انتہائی اہم اور مقبول ترین شخصیات ہی کو کوریج دیتا ہے، اس سے پہلے اسی میگزین میں محترمہ بینظیر بھٹو کو بھرپور کوریج دی گئی تھی، عمران خان اور محترمہ بینظیر بھٹو کو اس میگزین میں ٹائٹل اسٹوری کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ سرورق پر ان کی تصاویر شائع ہوتی رہی ہیں۔ یہ وہ شہرت ہے جو کہ دنیا کے اہم لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عمران خان کو برابر کوریج دی جاتی رہی ہے، اسی شہرت اور عزت کی وجہ سے ریحام خان عمران خان کی زندگی میں آئی، جیسے بھی آئی یا لائی گئی۔ اور پھر اب ریحام خان کی کتاب کا ہنگامہ یہ سب کچھ بہت سارے سوالات کو بھی جنم دیتا ہے اور یہ اس امر کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اب ریحام خان کی کتاب کے بارے میں پاکستانی میڈیا اپنی پالیسی بدلے اور اس ایشو کو دفن کردے اور ملکی مسائل پر اپنا تمام تر وقت وقف کردے۔

ماضی میں تہمینہ درانی نے کتاب لکھی کیا حاصل ہوا؟ اب ریحام خان نے کتاب لکھنے کی ٹھان رکھی ہے کچھ حاصل نہ ہوگا بس اتنا ہی ہوگا کہ

اب ’’تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ‘‘