عمران خان شیخ رشید کو ووٹ تب دیں گے جب وہ چپڑاسی کا الیکشن لڑے گا،خواجہ آصف

پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما و سابق وفاقی وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف نے تحریک انصاف کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے نامزد امید وار شیخ رشید کو عمران خان کی جانب سے ووٹ کاسٹ کرنے کیلئے اسمبلی نہ آنے پر کہا کہ عمران خان شیخ رشید کو ووٹ تب دیں گے جب وہ چپڑاسی کا الیکشن لڑیں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر خواجہ آصف نے اپنی ایک ٹویٹ میں تحریک انصاف کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے نامزد امید وار شیخ رشید احمد کو پارٹی چیئرمین عمران خان کی جانب سے ووٹ کاسٹ کرنے کیلئے اسمبلی نہ آنے پر خوب نشتر چبھوئے ہیں اور کہا کہ شیخ رشید قابل رحم آدمی ہے کہ عمران خان نے اسے وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا لیکن خود ہی اسے ووٹ ڈالنے قومی اسمبلی نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان شیخ رشید کو تب ووٹ ڈالیں گے جب وہ چپڑاسی کا الیکشن لڑیں گے۔

Pity Sh Rashid was PTI candidate for PM & IK abstained frm voting for him..IK will vote If Sh Saheb contests election for chaprasi..

— Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) August 2, 2017